Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Об этом он заявил сегодня на переговорах с президентом России в Санкт-Петербурге, передает БЕЛТА.

«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим - мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился», - подчеркнул белорусский лидер.

«Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось», - добавил он.

Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот Беларуси и России. «Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России», - отметил глава государства.

Он согласился с тем, что любые санкции - это возможности: «С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже спустя 2-3 года видно. Это очевидный факт».

«Естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации», - сказал он.

Лукашенко констатировал, что в финансовом отношении Беларуси всегда было непросто. «Вы понимаете, почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило», - заявил глава государства.