Национальные сообщества в Украине должны быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своей самобытности. С этой целью сейчас идет работа над разработкой законопроекта о национальных сообществах Украины, рассказал президент Владимир Зеленский на открытии Всеукраинского форума «Украина 30. Гуманитарная политика» в Киеве.

Президент обратил внимание, что, согласно Конституции Украины, украинский народ - это граждане Украины всех национальностей.

«И это – первый вопрос, который требует внимания. Многие национальности дружно живут в Украине бок о бок долгие годы. Но, к сожалению, столько же лет не совершенствовалось законодательство в этой сфере. И Офисом президента, и мной была поставлена ​​задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах Украины», - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о сообществах – не национальных меньшинствах.

«Ибо ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством - менее важной, или менее защищенной, или менее счастливой. Никто не может быть в меньшинстве, ведь все мы граждане Украины, все мы – равны. Все мы - достойные, родные. И наша великая держава. Украина - это наш большой общий дом, добрый, теплый, крепкий. И это должен чувствовать каждое сообщество», - отметил президент.

По его словам, национальные сообщества должны быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своей самобытности, языка и традиций.

Отвечая на вопросы журналистов после выступления, президент уточнил, что, по его убеждению, даже само словосочетание, которое используется сегодня - «национальное меньшинство», - заставляет человека чувствовать себя неравным с другими гражданами.

«Мы должны чувствовать себя равными. Много разных национальных сообществ», - подчеркнул Зеленский и добавил, что защищать традиции, язык, религию нужно одинаково, независимо от того, идет ли речь о коренных народах, или о национальных сообщества.

Поэтому начал нарабатываться соответствующий законопроект о национальных сообществах Украины, к написанию которого присоединилось много людей.