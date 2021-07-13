Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель допустил ошибку, заявив, что Украина поставляет газ неподконтрольным правительству территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ВВС Украина.

«Я сказал госпоже канцлеру о рисках, о том, что Украина будет отключена от газа, транзита газа и в целом от газа, может такое произойти. Вся территория Украины, и временно оккупированная. Поэтому газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса, а это уже вопрос о гарантиях безопасности на тех территориях, которые на себя брали все участники нормандского формата», - заявил на пресс-конференции Зеленский.

Таким образом он пытался убедить Меркель о пагубности газопровода «Северный поток-2» для Украины, Россия может использовать, чтобы остановить транзит газа по территории Украины.

Ранее украинские власти отрицали, что неподконтрольным районам Донбасса поставляют газ.

В октябре 2019 в ответ на публикации по этому вопросу НАК «Нафтогаз Украины» объявил, что информация о поставках газа неподконтрольным правительству территориям Донецкой и Луганской области является ложью, сообщает Укринформ.

«Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Сейчас действует постановление №867, которым установлены правила о поставках газа по спецобязательствам. В этих правилах есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам не распространяются на временно оккупированных территориях ОРДЛО. Никаких изменений этого правила не было», - говорилось в сообщении компании.

В НАК «Нафтогаз Украины» тогда объяснили, поставляющих газ некоторым предприятиям, «часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях». В то же время долги, которые образовались на этих объектах до 31 декабря 2014 года, пока им поставляли газ, никто не списывает.