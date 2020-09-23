Участники Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства предложили создать «государственный реестр прав на объект незавершенного строительства и будущий объект недвижимости», сообщает Укринформ.

"На заседании были рассмотрены вопросы разработки действенного механизма предотвращения злоупотреблений застройщиками при продаже имущественных прав на объект недвижимости. В качестве практической реализации механизма предложено создать «Государственный реестр прав на объект незавершенного строительства и будущий объект недвижимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим команда специалистов во главе с народным депутатом Еленой Шуляк представила концепцию законодательных изменений, которые призваны урегулировать отношения между застройщиками и инвесторами, защитить именно интересы инвесторов, а также усилить ответственность застройщиков за невыполнение договорных условий или мошеннические действия.

Со своей стороны глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев отметил, что активно ведется работа над изменениями в законодательство относительно деятельности финансового регулятора, прежде всего предоставления ему реальных рычагов контроля и предотвращения махинаций с финансовыми ресурсами, в том числе предоставления доступа к банковской тайне , возможности блокирования счетов мошенников и других инструментов по примеру зарубежных стран, где такие регуляторы имеют значительные полномочия.

Уточняется, что инициативные и заинтересованные граждане могут вносить свои аргументированные предложения относительно возможного решения проблем с незавершенным жилищным строительством (электронный адрес МРГ - [email protected]).

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что за 2 месяца нужно наработать законодательную базу, которая сделает невозможным мошенничество с застройками.

«Работа переходит в плоскость именно практических наработок и результативной деятельности в созданных подгруппах. За 2 месяца мы должны наработать проекты законодательных актов и нормативно-правовых документов, которые бы сделали невозможным в будущем мошенничество с деньгами инвесторов, а также сформировать «дорожную карту» уже существующих в Украине проблемных объектов», - отметил Геращенко.