За прошедшие сутки, 12 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
Вблизи Золотого-4 противник вел огонь из стрелкового оружия.
У Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе населенного пункта Мироновский был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 13 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку Пивденного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Вооруженных сил Украины нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
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