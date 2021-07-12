Высший антикоррупционный суд назначил гражданское дело о признании необоснованными активов на более 1,2 миллиарда гривен, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отмечается, что речь идет о первом иске о гражданской конфискации.

Первое заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 27 июля.

Речь идет о жомовой яме, с помощью которой народный депутат якобы получил более 1,2 миллиарда гривен. Для этого он передал объект в аренду, не имея на него прав собственности.

«Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций», - добавляют в САП.

Сообщение не уточняет имени народного депутата, однако обстоятельства указывают на представителя «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илью Киву, отмечает Радио Свобода.

20 мая САП сообщила, что попросила Высший антикоррупционный суд признать необоснованными активы в сумме более 1,2 миллиона гривен, принадлежащих народному депутату и взыскать их, согласно украинскому законодательству, в доход государства.

28 ноября 2019 вступил в силу закон, согласно которому в Украине появился институт признания необоснованными активов и их взыскания в доход государства.

Взыскание в доход государства активов, законность происхождения которых не установлена, является разновидностью гражданско-правовой ответственности за коррупционные и связанные с коррупционными правонарушениями.

Иск САП о жомовой яме Кивы является первым иском о гражданской конфискации.