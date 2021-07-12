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Служебные собаки Государственной пограничной службы впервые примут участие в военном параде ко Дню Независимости, сообщила пресс-служба погранведомства.

Собаки и кинологи готовятся на базе Кинологического учебного центра ГНСУ в Больших Мостах Львовской области.

«Для участия в параде отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые будут представлять пограничное ведомство в День Независимости Украины. Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализирующихся на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе», - говорится в сообщении.

Тренировки на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.
ForUm

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