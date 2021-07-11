Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что может покинуть национальную команду ради клубной работы.

Слова наставника «сине-желтых» приводит Milan Reports со ссылкой на Calciomercato L’Originale.

«Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли", — сказал 44-летний специалист.

Действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца 2022 года. Это первый опыт для тренера самостоятельной работы.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018.

На чемпионате Европы-2020 «сине-желтые», возглавляемые Шевченко, дошли до четвертьфинала, где разгромно проиграли Англии. Этот результат стал лучшим для сборной Украины на континентальных первенствах.