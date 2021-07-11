также в разделеСпорт
Сборная Англии вышла в финал Евро-2020 30
Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио 22
Зеленский предложил Литве вместе провести Евробаскет 16
Сборная Италии вышла в финал Евро-2020 22
Сборная Украины заработала на Евро-2020 16 миллионов евро 14
Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины 124
Сборная Украины покинула Евро-2020 поражением от Англии 72
Украинские футболисты получат максимальные премии за Евро-2020 36
Определилась первая пара полуфиналистов Евро-2020 30
Не лифчик, а девайс: СМИ узнали, что носил Довбик под футболкой 67
Стали известны результаты медобследования футболиста, пострадавшего в матче со Швецией 55
Гол Довбика стал рекордным в истории чемпионатов Европы 48
Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы 91
Обнародован стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией 16
Ломаченко вернулся на ринг победой над Накатани 39
Назначена дата доя Усик - Джошуа 19
УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках 23
Назван соперник сборной Украины в плей-офф Евро-2020 37

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что может покинуть национальную команду ради клубной работы.

Слова наставника «сине-желтых» приводит Milan Reports со ссылкой на Calciomercato L’Originale.

«Определенно думаю о том, чтобы однажды возглавить какой-то клуб. Я отработал 5 лет со сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее.

Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью. Это великие тренера, которые многое выиграли", — сказал 44-летний специалист.

Действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца 2022 года. Это первый опыт для тренера самостоятельной работы.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2018.

На чемпионате Европы-2020 «сине-желтые», возглавляемые Шевченко, дошли до четвертьфинала, где разгромно проиграли Англии. Этот результат стал лучшим для сборной Украины на континентальных первенствах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3042 грн.
25
Теги