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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретились в Вильнюсе на одном из протокольных мероприятий Конференции реформ. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина в субботу, 10 июля.

Министр пояснил, что Тихановская присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

«Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке. Мы желаем белорусам добра и заинтересованы в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство», - сказал Кулеба.

Напомним, Литва предоставила дипломатический статус офису Тихановской. В МИД Литвы сообщили, что данное решение - продолжение политики литовских властей "в поддержку представителей белорусского народа и Тихановской".
ForUm

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