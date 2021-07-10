Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе. Комиссия уже сообщила, что получила документ от украинской стороны.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в эфире канала «Украина 24», сообщает РБК-Украина.

«В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводу, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021», - заявил он.

Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

«Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации», - пояснил вице-премьер.