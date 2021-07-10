В Таджикистане сегодня утром произошло сильное землетрясение магнитудой 5-6.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.
10 июля в 07:14 по местному времени на территории страны было зафиксировано землетрясение.
В результате землетрясения погибли пять человек, а двое несовершеннолетних получили ранения, их госпитализировали.
Эпицентр землетрясения находился в 165 км к северо-востоку от столицы страны Душанбе.
Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 5 - 6 баллов, в Душанбе 2 - 3 балла.
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