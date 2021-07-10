Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 9 июля провели телефонный разговор, в котором говорили о кибератаках, осуществленных из России, и координации усилий для гуманитарной помощи в Сирии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на коммюнике, опубликованные Белым домом и Кремлем.

Как отмечает Белый дом, Джо Байден поднял вопрос продолжающихся кибератак, совершенных злоумышленниками с территории России, что затронули США и некоторые другие страны.

«Президент Байден отметил необходимость действий со стороны России для обезвреживания групп кибервымогателей, действующих в РФ ... Он отметил, что США примут любые необходимые меры для защиты своего населения и критической инфраструктуры, учитывая этот продолжающийся вызов», - отмечают в коммюнике.

В ответ на это, как пишут сообщении Кремля, Путин заявил Байдену, что российская сторона выражает готовность совместно бороться с киберпреступностью, но «за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам».

«Вместе с тем с учётом масштабов и серьёзности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права», - добавляют в Кремле .

Отмечается также, что Путин выразил сочувствие Байдену в связи с обвалом жилого дома во Флориде, в результате которого погибли десятки людей.

Об обсуждении связанных с Украиной вопросов в обоих коммюнике не упоминают.