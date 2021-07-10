За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.
В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.
Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
А у Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Кримское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевые травмирования. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.
Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.
Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.
Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
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