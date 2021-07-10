За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра.

В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра.

Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

А у Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Кримское военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10».

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевые травмирования. Воинов доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 10 июля зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.