также в разделеОбщество
9 июля. Картина дня 6
В ОП прокомментировали выход книги Мендель 11
В Раде предлагают штрафовать за нарушения ПДД водителей электросамокатов 26
Рада возьмется за рассмотрение легализации медицинского каннабиса 9
Суд отпустил из-под стражи одного из самых влиятельных в Украине «воров в законе» 33
Зеленский выделил на содержание судов еще 742 миллиона 11
За месяц СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы власти 11
Зеленский назначил Никифорова своим пресс-секретарем 24
Мендель может стать внештатной советницей Ермака 14
СБУ обнаружила вблизи линии разграничения крупный схрон с оружием 11
Минздрав: Онкобольным можно прививаться любыми COVID-вакцинами 11
В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию 18
У украинского политзаключенного в РФ Газиева произошел микроинсульт 12
Ляшко рассказал о подготовке к новой волне коронавируса 22
На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ 20
На границе Черногории задержали автобус с украинскими туристами 25
Ляшко: Все COVID-вакцины, которыми прививают украинцев, являются эффективными 17
В Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19 15

Украинское правительство анонсировало повышение пенсий военным. Решение уже проработало Министерством социальной политики.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

По его словам, такое решение должно уменьшить диспропорции в пенсионных выплатах.

В ведомстве предложили:

с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров;

установить минимальную пенсию в размере 3854 гривны;

повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, потерявшим работоспособность, на 700 гривен.

«В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое», - подытожил Шмыгаль.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
82
Теги