Украинское правительство анонсировало повышение пенсий военным. Решение уже проработало Министерством социальной политики.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.
По его словам, такое решение должно уменьшить диспропорции в пенсионных выплатах.
В ведомстве предложили:
с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров;
установить минимальную пенсию в размере 3854 гривны;
повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, потерявшим работоспособность, на 700 гривен.
«В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое», - подытожил Шмыгаль.
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