Последние американские военные оставят Афганистан 31 августа. Президент США Джо Байден официально объявил на брифинге в Белом доме, что военная миссия завершится в начале осени.

«Когда я объявил о наших сокращениях в апреле, я сказал, что мы выйдем к сентябрю и идем по пути достижения этой цели. Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа. Вывод осуществляется безопасным и упорядоченным образом с уделением первоочередного внимания безопасности наших войск», - отметил Байден, говорится в сообщении на сайте The White House, передает УНИАН.

Байден подчеркнул, что США завершают самую продолжительную войну и не собираются отправлять в Афганистан еще одно поколение американцев.

По его словам, Соединенные Штаты достигли главной цели, ликвидировав Аль-Каиду и ее лидера Усаму бен Ладена, а также ослабили террористическую угрозу.

«Мы достигли этих целей. Вот почему мы уходим. Мы поехали в Афганистан не для строительства нации. И только афганский народ имеет право решать свое будущее и то, как он хочет управлять своей страной», – добавил президент США.

Байден напомнил, что вместе с союзниками и партнерами по НАТО подготовили и экипировали 300 тыс. военнослужащих – сотрудников Афганских национальных сил безопасности.

О начале вывода войск США из Афганистана президент Джо Байден объявил в апреле.

Американские войска ввели в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября.