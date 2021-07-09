Украинское правительство одобрило санкции в отношении 52 граждан Беларуси. Среди подсанкционных белорусов оказался сын Александра Лукашенко, сообщает УНИАН.

Санкции предлагают ввести в отношении лиц, которые причастны к фальсификации результатов выборов президента Беларуси, нарушению прав человека, пыткам, задержаниям, запугиваниям, репрессиям и подавлениям мирных протестов.

В санкционном списке оказались:

Виктор Лукашенко – старший сын Александра Лукашенко, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

Игорь Сергеенко - глава администрации Лукашенко;

Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь Александра Лукашенко;

Иван Кубраков – министр внутренних дел;

Петр Миклашевич - глава Конституционного суда;

Лидия Ермошина - глава Центральной избирательной комиссии;

Иван Тертель - глава КГБ;

Иван Носкевич - глава Следственного комитета.

Этот список в течение месяца должны передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины, где примут окончательное решение.

Напомним, что массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых по официальным данным ЦИК выиграл Александр Лукашенко. Белорусы требовали проведения честных выборов и освобождения политзаключенных. При этом силовики применяли против протестующих водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а также жестоко избивали и пытали их.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате протестов, десятки тысяч человек были задержаны и удерживались в СИЗО. По состоянию на 8 июля, 546 человек в Беларуси признаны политзаключенными.