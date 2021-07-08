Посол Хайди Грау уже этим летом оставит пост специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Как передает Укринформ, об этом было официально сообщено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 8 июля.

О том, что Грау покинет свой пост, в частности, сообщило Шведское председательство в ОБСЕ. Причина не сообщалась. Было отмечено, что в настоящее время идет подбор ее преемника.

Также во время заседания Постоянного совета со словами благодарности швейцарскому дипломату за работу выступил ряд делегаций стран-участниц.

В частности, поблагодарили Хайди Грау за «выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в Трехсторонней контактной группе» в делегации ЕС при ОБСЕ. «Уважаемая госпожа посол, Вы стали настоящим достоянием ОБСЕ, и мы желаем Вам всего наилучшего в Ваших дальнейших начинаниях», - заявили в миссии Евросоюза.

В представительстве США также отметили непоколебимое стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, в частности, относительно новых участков разведения, обновленного плана разминирования и новых КПВВ. «Мы признаем, что отсутствие прогресса в этих и других вопросах является явным результатом неуступчивости России», - добавили в американской миссии.

Со словами благодарности выступил и Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк. «Поскольку это последнее выступление Специального представителя Грау на Постоянном совете, я хотел бы завершить мое заявление выражением искренней благодарности за ее весомый вклад, сделанный во время работы в ТКГ. Нам будет не хватать Вашей энергии в ТКГ, уважаемая Хайди, как и ваших уместных замечаний, которые развенчивают российские фейки на заседаниях Постоянного совета», - сказал он.