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В Польше во второй раз за последнюю неделю задержали большую группу мигрантов, нелегально пересекших границу с территории Беларуси.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает RMF24.

Группа насчитывала 49 человек - 34 мужчин, 5 женщин и 10 детей. Большинство вновь составляли люди родом из Афганистана, еще семеро - чеченцы-граждане России.

Пограничники заметили их недалеко от линии границы. Большинство не имели с собой никаких удостоверений личности. Всех поместят в специальные центры под охраной.

По данным пограничной службы, всего в 2021 году за незаконное пересечение границы с территории Беларуси были задержаны 235 человек, тогда как в последнем полугодии 2020 года эта цифра составляла 120.

Первую большую группу нелегальных мигрантов, прибывших в Польшу через границу Беларуси - 40 человек родом из Афганистана - задержали в начале этой недели.

 
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