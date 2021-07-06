также в разделеМир
К четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси присоединились еще 6 стран 8
В Бельгии 11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики 12
Глава МИД Германии призвал отменить все карантинные ограничения 11
В аэропорту Дюссельдорфа неизвестный совершил нападение с ножом 11
На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 19
В Израиле заявили, что штамм «Дельта» снижает эффективность Pfizer до 64% 14
На Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту 33
В Беларуси главного соперника Лукашенко приговорили к 14 годам тюрьмы 48
Бывшего вице-канцлера Австрии будут судить по обвинению во взяточничестве 11
Вертолет Ingenuity совершил девятый полет на Марсе 22
WSJ: США пересмотрят подход к применению санкций 37
В Норвегии из-за штамма «Дельта» отложили окончательную отмену карантина 9
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в мире 27
В Великобритании готовятся отменить все карантинные ограничения 20
Орбана включили в список врагов прессы 14
Из Беларуси в Литву за сутки пробрались более сотни нелегальных мигрантов 15
Ученые: Третья доза вакцины Sinovac увеличивает количество антител в 10-20 раз 18
ООН: Блокчейн может способствовать борьбе с изменением климата 14

Польские пограничники задержали 40 человек за незаконное пересечение границы из Беларуси.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Пограничной службы Польши.

Сотрудники Подляшского отделения пограничной службы задержали 19 иностранцев, не имеющих никаких документов, которые позволяли бы им оставаться на территории Польши.

Позже задержали еще 21 человека. Все задержанные - 40 граждан Афганистана: 6 детей, 21 человек, 13 женщин. Их поместили в миграционный центр в ожидании решения суда.

В последние дни информация о массовом незаконном пересечении границы из Беларуси поступает из Литвы.

Всего с начала года литовские пограничники задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси - в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, при этом рекордной стала последняя неделя. Только за последние четыре дня пограничники Друскининской заставы задержали 416 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил «попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС» со стороны Минска.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги