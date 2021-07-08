также в разделеМир
В Польше задержали вторую группу нелегалов из Беларуси 9
Европарламент призвал возобновить свободное передвижение в Шенгене 19
В Беларуси заблокировали сайт издания «Наша Нива» 12
Лукашенко заявил о начале «террористической атаки» на Беларусь 13
В Индии из-за коронакризиса отправили в отставку 12 министров 9
ЕС намерен создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег 28
Европарламент предложил наказывать за коррупцию санкциями 13
Венгрия отклонила требование ЕС отменить закон против ЛГБТ 34
Литва высылает большинство белорусских дипломатов 14
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США 149
На Гаити задержали предполагаемых убийц президента 19
Вслед за президентом Гаити после нападения скончалась его жена 55
Неизвестные убили президента Гаити 33
В США запретили авиаперелеты в Беларусь 11
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 104 странах 12
ВОЗ: Нынешняя фаза пандемии коронавируса остается опасной 12
СМИ: Российские хакеры атаковали партийный орган республиканцев США 23
США на 90% завершили вывод войск из Афганистана 12

Цена одной акции американской компании Apple по итогам торгов 7 июля возросла до $ 144,57, обновив свой рекорд стоимости. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Phone Arena

С начала этого года акции Apple возросли в цене на 8,9%. Общая стоимость компании возросла до 2,4 триллиона долларов США.

На пике пандемии коронавируса, около года тому назад, стоимость акций Apple составляла еще 89,14 доллара США за одну.

По словам экспертов, активный рост стоимости акций компании обусловлен позитивными прогнозами о продаже iPhone.

Отмечается, что в августе 2018 года Apple стала первой компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, которая достигла себестоимости 1 триллион долларов США. Около года тому назад компания перешла уже отметку в 2 триллиона долларов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
9
Теги