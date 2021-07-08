Цена одной акции американской компании Apple по итогам торгов 7 июля возросла до $ 144,57, обновив свой рекорд стоимости. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Phone Arena.

С начала этого года акции Apple возросли в цене на 8,9%. Общая стоимость компании возросла до 2,4 триллиона долларов США.

На пике пандемии коронавируса, около года тому назад, стоимость акций Apple составляла еще 89,14 доллара США за одну.

По словам экспертов, активный рост стоимости акций компании обусловлен позитивными прогнозами о продаже iPhone.

Отмечается, что в августе 2018 года Apple стала первой компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже, которая достигла себестоимости 1 триллион долларов США. Около года тому назад компания перешла уже отметку в 2 триллиона долларов.