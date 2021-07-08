В Индии сразу 12 министров сложили полномочия в рамках масштабных кадровых перестановок в правительстве премьер-министра Нарендры Моди на фоне критики по поводу распространения пандемии COVID-19 и нестабильной экономической ситуации в стране. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Среди тех, кто ушел в отставку, были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.

Главой Минздрава назначен Мансух Мандавия.

В целом премьер-министр Нарендра Моди пригласил в свой кабинет 36 новых министров в рамках крупнейших перестановок в правительстве со времени его прихода к власти в 2014 году.

Правительство Моди подверглось резкой критике за хаотическое развертывание общенациональной кампании иммунизации, которая, по мнению экспертов, усилила последствия второй волны коронавируса, которая унесла жизни сотен тысяч людей.

Индия занимает второе место в мировой статистике по количеству инфицированных коронавирусом - в настоящее время в стране зафиксировано 30 709 557 случаев заражения, из них 405 057 летальных.