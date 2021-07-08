также в разделеМир
ЕС намерен создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег
Венгрия отклонила требование ЕС отменить закон против ЛГБТ 25
Литва высылает большинство белорусских дипломатов 11
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США 79
На Гаити задержали предполагаемых убийц президента 18
Вслед за президентом Гаити после нападения скончалась его жена 55
Неизвестные убили президента Гаити 33
В США запретили авиаперелеты в Беларусь 11
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 104 странах 12
ВОЗ: Нынешняя фаза пандемии коронавируса остается опасной 12
СМИ: Российские хакеры атаковали партийный орган республиканцев США 23
США на 90% завершили вывод войск из Афганистана 12
Пентагон отменил контракт с Microsoft на $10 миллиардов 40
В Португалии заявил о начале четвертой волны коронавируса 15
В РФ задержали консула Эстонии 15
К четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси присоединились еще 6 стран 17
В Бельгии 11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики 36
Глава МИД Германии призвал отменить все карантинные ограничения 14

Европейский парламент принял резолюцию, поддерживающую режим глобальных санкций ЕС в области прав человека, но при этом призвал включить туда еще и коррупцию в качестве наказуемого преступления.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

В резолюции говорится, что коррупция оказывает разрушительное воздействие на состояние прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность институтов и верховенство закона.

Но в отличие от аналогичных схем во всем мире, таких как Глобальный закон Магнитского в США, текущий Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (GHRSR), принятый в декабре 2020 года, не включает коррупцию в связи с нарушениями прав человека как правонарушение, наказуемое ограничительными мерами.

Парламент хочет изменить это и призывает Европейскую комиссию выступить с законодательным предложением, которое расширяет сферу действия GHRSR.

Депутаты Европарламента также должны иметь возможность предлагать случаи серьезных нарушений прав человека, чтобы повысить легитимность режима санкций.

Также отмечается, что для применения санкций в рамках GHRSR необходимо будет квалифицированное большинство, а не единогласное решение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги