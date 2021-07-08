Транспортно-десантный корабль ВМС США «Yuma» направляется в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении 6-го флота США в Twitter.

«Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО», - говорится в сообщении в Twitter.

Когда корабль прибудет в Черное море, не сообщается.

Как известно, в Черном море с 28 июня по 10 июля проходят ежегодные военные учения Sea Breeze, соорганизаторами которых выступают Украина и США. Всего в маневрах участвуют более 30 стран.