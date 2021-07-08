также в разделеОбщество
На Виннитчине задержали разыскиваемого Интерполом криминального авторитета
Более миллиона украинцев уже полностью вакцинированы от COVID-19 9
Организаторам тюрьмы «Изоляция» сообщили о подозрении 12
Гендиректор Укрпочты признал, что почтальоны не получают по $1000 зарплаты 8
В Украине зафиксировано 617 новых случаев COVID-19 29
РФ в ТКГ заблокировала обсуждение разминирования территорий и открытия КПВВ 37
7 июля. Картина дня 16
Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка 11
С осени COVID-сертификаты можно будет получить в медучреждениях 17
Таран: Украина не имеет оружия, которое может остановить нападение с моря 108
Госспецсвязи назвало причину сбоя в работе сайтов госорганов 18
В Нафтогазе опровергли слова Коболева о невыплате ему вознаграждения 33
Суд продлил сроки расследования дела против Медведчука и Козака 16
Суд арестовал главу правления «Кузня на Рыбальском» 39
По делу Новака в Польше задержали украинку 27
В СНБО не исключают закрытие «Интера» из-за санкций против Фирташа 22
Радуцкий: Антитела к коронавирусу есть у трети украинцев 16
Блогерша из Харькова инсценировала свое похищение и попала в СИЗО 12

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент запорожского аэропорта на махинациях, сообщает пресс-центр СБУ.

Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на более 9 млн грн.

По версии следствия, чиновник КП «Международный аэропорт Запорожье» «закрыл глаза» на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, нанесло экономический ущерб коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги