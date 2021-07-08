Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент запорожского аэропорта на махинациях, сообщает пресс-центр СБУ.

Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. В результате государственному бюджету нанесен ущерб на более 9 млн грн.

По версии следствия, чиновник КП «Международный аэропорт Запорожье» «закрыл глаза» на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, нанесло экономический ущерб коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.