Президент Украины Владимир Зеленский выступает за присоединение Соединенных Штатов Америки к переговорному процессу с целью завершения войны в Донбассе, которая продолжается в центре Европы с 2014 года. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

«Я считаю, что процесс ради процесса не работает. Мы видим торможения в нормандской формате, и я об этом откровенно говорю. Поэтому я выступал за то, чтобы присоединились мощные страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Российскую Федерацию, а это значит - и на окончание войны в Украине. Поэтому я выступал за расширение Нормандского формата», - сказал он.

Он отметил, что действительно хотел бы, чтобы мощность такого стратегического партнера, как США, помогла Украине в окончании войны в Донбассе.

Президент Украины отметил, что формат мирного процесса также может быть изменен или создан параллельный переговорный формат, чтобы не нарушать определенные существующие договоренности внутри Нормандского формата.

При этом, по словам Зеленского, главное - чтобы такой переговорный формат был эффективным.

«Если Россия будет вынуждена нашими совместными усилиями или согласится благодаря нашей совместной дипломатической работе закончить войну, то она это сделает, несмотря на количество добавленных государств и форматов», - резюмировал президент Украины.