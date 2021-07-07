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Кабинет министров согласовал назначение Светланы Онищук на должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, сообщает «Украинская правда».

Онищук до этого работала заместителем председателя ОГА Андрея Бойчука. Во время представления она рассказала, что имеет два высших образования - юридическое и экономическое.

Также Онищук является доктором наук по государственному управлению, заслуженным юристом Украины.

 
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