На Ровенщине Корецкий районный суд вынес приговор активисту ПЦУ Виктору Калюжному, который избил односельчанина во время силового захвата Покровского храма УПЦ в селе Мнишин.

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Как сообшает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook-страницу Рівне.Голос Церкви, суд приговорил Калюжного к одному году условного заключения с обязательством выплатить потерпевшему 15 тысяч гривен.

Инцидент произошел в мае 2019 года, когда во время межконфессионального противостояния в Мнишине активист ПЦУ Виктор Калюжный напал на прихожанина Свято-Покровского храма Виктора Галазюка. Верующий УПЦ получил тяжелые травмы и несколько недель лечился в челюстно-лицевом отделении Ровенской областной больницы.

«Это было воскресенье, утро началось не с богослужения, а с драки. Мой отец просто стоял возле церковного дома, к нему пришел односельчанин и нанес удар кулаком. К вечеру у отца лицо покрылось синяками. Мы приняли решение немедленно везти его в больницу, пришли к Виктору Калюжному, говорили, чтобы он ехал с нами, чтобы потом не было лишних домыслов, он факт избиения моего отца не отрицал, но ехать не захотел», – рассказала дочь потерпевшего Виктория Данилюк.

Родственники избитого верующего уточнили, что в больнице сняли побои, а затем – написали заявление в полицию. Однако, по их мнению, расследование стали умышленно затягивать, следователь не проводил следственный эксперимент и не торопился с передачей дела в суд.

«Творилось какое-то безобразие. В деле исчезли показания, в частности, нашего настоятеля отца Владимира, потом пропал диск с видео, потом его нашли, но удалось воспроизвести только одно из четырех видео», – сообщила дочь пострадавшего.

Дело об избиении Виктора Галазюка рассматривали в Корецком суде, и за два года провели более десяти слушаний. Виктор Калюжный в суде стал отрицать, что это он избил своего односельчанина, несмотря на видеодоказательства.

Родственники избитого верующего УПЦ сообщили, что сумма 15 тыс гривень не покрывает и части средств, потраченных на лечение и услуги адвоката, и что они намерены подавать апелляцию.