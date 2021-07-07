Вчера, 5 июля, в зоне ООС умер старший солдат с Винниччины Владимир Рыбачук, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА

«5 июля 2021 года в зоне ООС умер наш земляк, житель Чечельницкой территориальной громады Рыбачук Владимир Николаевич», - говорится в сообщении.

Рыбачук ушел на военную службу по контракту 15 сентября 2016 года. Он принимал непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражении и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как отметилпредседатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый, старший солдат Рыбачук служил в 9-м отдельном мотопехотном батальоне г. Кодыма 59 отдельной мотопехотной бригады. Скончался на месте несения службы в зоне проведения ООС, предварительная причина смерти - проблемы с сердцем.

Владимир Рыбачук родился 25 июля 1978 года, вырос и работал в с. Белый Камень Чечельницкого (ныне Гайсинского) района. Специальное образование с 1994 г. по 1996 год получал в Ольгопольском СПТУ.

Похоронят бойца 8 июля в родном селе.