США завершили более 90% всего процесса вывода войск из Афганистана.
Об этом сообщается на сайте Центрального командования США, передает УНИАН.
Министерство обороны вывело из Афганистана материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17. Передано в распоряжение Управления логистики обороны почти 17 074 единицы оборудования.
Также США официально передали Министерству обороны Афганистана семь объектов.
«Процесс вывода продолжается. По оценкам Центрального командования США, мы завершили более 90% всего процесса вывода войск», - говорится в сообщении.
Отмечается, что официально процент больше не будет обновляться «в целях обеспечения безопасности работы и защиты».
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