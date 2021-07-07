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США завершили более 90% всего процесса вывода войск из Афганистана.

Об этом сообщается на сайте Центрального командования США, передает УНИАН

Министерство обороны вывело из Афганистана материалы, эквивалентные примерно 984 самолетам C-17. Передано в распоряжение Управления логистики обороны почти 17 074 единицы оборудования.

Также США официально передали Министерству обороны Афганистана семь объектов.

«Процесс вывода продолжается. По оценкам Центрального командования США, мы завершили более 90% всего процесса вывода войск», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что официально процент больше не будет обновляться «в целях обеспечения безопасности работы и защиты».

 
ForUm

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