Всемирная организация здравоохранения начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса для преподавателей медицинских университетов.

Целью тренингов является привлечение студентов-медиков старших курсов и интернов к вакцинации, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

В ВОЗ подчеркнули, что это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения к концу 2021 года.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов.

«Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись», - сказал Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой, к которой прибегают в других странах.

«Пандемия серьезно ударила по системе здравоохранения в каждой стране, поскольку имеющиеся в системе здравоохранения ресурсы сейчас работают для противодействия пандемии, включая вакцинацию от COVID-19. Соответственно, становится все меньше потенциала для других функций системы здравоохранения... Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок», - сказал Хабихт.

«Объем и программа тренинга охватывают все вакцины, которые используются в Украине, в том числе те, что могут поступить в страну в ближайшее время, как вакцина Moderna mRNA-1273», - добавили в ВОЗ.

Напомним, с начала кампании по вакцинации в Украине проведено 2 998 614 прививок. Вакцинировано – 2 100 540 человек, из них получили первую дозу – 2 100 538 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 898 076 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).