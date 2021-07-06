также в разделеОбщество
6 июля. Картина дня
Обманули на миллион: в Харькове ликвидировали мошеннический call-центр 5
К вакцинации от COVID-19 в Украине присоединились 90 частных медучреждений 10
За год число верующих ПЦУ увеличилось на 10% 12
В Беларуси отпустили задержанного силовиками украинца 10
Эксперты: Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле 9
Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора «Мыстецкого арсенала» 10
Минфин проверил всех получателей субсидий 30
Во Львове демонтировали советский Монумент славы 77
Украинцам советуют как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса 22
Украина опустилась в мировом рейтинге паспортов 21
Американская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма 36
В Украине от COVID-19 вакцинировали уже 2,1 миллиона человек 12
В Украине состоятся военные учения «Три меча-2021» 144
В Украине зафиксирован 541 новый случай COVID-19 14
В Херсонском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом 23
5 июля. Картина дня 17
США обещают содействовать в поставках вакцины от коронавируса в Украину 12

Всемирная организация здравоохранения начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса для преподавателей медицинских университетов.

Целью тренингов является привлечение студентов-медиков старших курсов и интернов к вакцинации, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, передает УНИАН.

В ВОЗ подчеркнули, что это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения к концу 2021 года.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов.

«Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись», - сказал Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой, к которой прибегают в других странах.

«Пандемия серьезно ударила по системе здравоохранения в каждой стране, поскольку имеющиеся в системе здравоохранения ресурсы сейчас работают для противодействия пандемии, включая вакцинацию от COVID-19. Соответственно, становится все меньше потенциала для других функций системы здравоохранения... Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок», - сказал Хабихт.

«Объем и программа тренинга охватывают все вакцины, которые используются в Украине, в том числе те, что могут поступить в страну в ближайшее время, как вакцина Moderna mRNA-1273», - добавили в ВОЗ.

Напомним, с начала кампании по вакцинации в Украине проведено 2 998 614 прививок. Вакцинировано – 2 100 540 человек, из них получили первую дозу – 2 100 538 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 898 076 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги