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Глава Фанара нарушит данное при хиротонии обещание не делать ничего на территории другой епархии без разрешения местного епископа, если приедет в Украину.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Незалежний», об этом сказал ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр (Стойчев).

«По логике межцерковных отношений и внутренних церковных отношений, которая зафиксирована в правилах Соборов, епископ для того, чтобы что-нибудь сделать или посетить епархию другого епископа, должен получить его разрешение. Такое есть в канонических правилах», – отметил владыка Сильвестр. 

Ректор КДАиС подчеркнул, что епископ при рукоположении дает обещание ничего не совершать на территории другого архиерея без того, чтобы этот архиерей дал позволение.

«Это очень важная часть, которая удерживает гармонию и дисциплину церковной жизни», – подчеркнул архиерей.

Глава Фанара знает эти подробности церковных канонов, ведь он доктор канонического права, отметил владыка.

«Но, видимо, есть правила, а есть люди, которым эти правила не писаны. И главное – проявить себя как человека, обладающего сверхправами, сверхвозможностями, сверхпривилегиями и так далее. Поэтому, безусловно, визит патриарха Варфоломея на территорию Украины будет лишь еще одним способом усугубления и так сложной церковной, религиозной ситуации в Украине», – заключил епископ Сильвестр. 
ForUm

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