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В ночь на понедельник, 5 июля, двумя выстрелами из огнестрельного оружия в Стрые убили 41-летнего местного жителя Ивана Гарбич.

В полиции информацию об убийстве подтвердили, однако больше деталей там не разглашают, так как убийцу еще не поймали, сообщает Zaxid.net.

Из собственных источников в следствии изданию стало известно, что убийство произошло около полуночи, посреди улицы в нескольких сотнях метров от полицейского участка, между жилыми домами.

41-летний стриянин Иван Гарбич был застрелен неизвестным двумя выстрелами в спину. Известно, что убийца стрелял практически в упор, вероятно из дробовика.

Сейчас полиция Стрыя разыскивает убийцу, в городе продолжается спецоперация. Мотив преступления правоохранителям еще не понятен.

Известно, что Иван Гарбич не был женат и также не имел детей, ранее занимался мелкой торговлей.

 
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