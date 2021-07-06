В Одессе на улице Старопортофранковской на парковку обрушился двухэтажный нежилой дом, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Сегодня в 12:00 06 минут в Службу спасения поступило сообщение о разрушении дома по улице Старопортофранковской. По прибытию первых подразделений было установлено разрушение двухэтажного нежилого здания (в прошлом котельная отделения дезинфектологии) на площади 100м2. Разрушение произошло на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.
Частично повреждены 2 легковых автомобиля, владельцы устанавливаются. Существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов. Погибших и пострадавших нет.
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