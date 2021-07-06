Несмотря на некоторый прогресс в вакцинации мирового населения международная мобильность была восстановлена ​​всего на 12% от уровня 2019 года.

Об этом свидетельствуют опубликованные 6 июля 2021 года данные Индекса паспортов на III квартал от компании Henley & Partners, передает УНИАН.

Как отмечают авторы исследования, пропасть между теоретическими возможностями паспортов и фактическим доступом к путешествиям остается значительной.

По оценкам политолога Омера Зарпли из Питтсбургского университета, с момента объявления пандемии туризм в странах Европейского Союза сократился почти на 90%, в Великобритании - на 73%, а в США - на 69%. Некоторые страны продолжают держать границы на замке, в том числе страны, занимающие первые места в Индексе паспортов Henley & Partners - Япония, Сингапур и Германия.

В частности, японский паспорт сохраняет за собой первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 страны мира. Сингапур остается на втором месте с безвизовым доступом в 192 страны, Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом к 191 направлению. На практике же владельцы японских паспортов имеют доступ менее чем к 80 направлениям (эквивалентно паспорту Саудовской Аравии, который находится на 71 месте в рейтинге). Обладатели сингапурских паспортов имеют фактический доступ к 75 направлениям (эквивалентно паспорту Казахстана, который находится на 74 месте).

Даже в странах с высоким уровнем вакцинации населения – США и Великобритания – наблюдается ослабление фактических возможностей паспортов. Великобритания и США занимают общее 7 место в Индексе (в 2014 году обе страны были на первом месте рейтинга Henley & Partners). В теории эти страны имеют безвизовый доступ к 187 направлениям мира. Но из-за действующих запретов владельцы паспортов Великобритании имеют доступ к 60 направлениям (эквивалентно возможностям паспорта Узбекистана). Владельцы паспортов США имеют безвизовый доступ к 61 направлению (эквивалентно паспорту Руанды).

Украина при этом за квартал опустилась с 35 на 37 место, но заключила договор о безвизовом доступе с Новой Каледонией, увеличив силу паспорта на один балл. Обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 137 стран мира.