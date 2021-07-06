Погибшим на пляже в Одессе пограничником оказался генерал в отставке Валерий Курников, ветеран Госпогранслужбы, который в 2014 году во время аннексии Крыма сплотил вокруг себя верных присяге пограничников.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сообщество «Пограничник Украины».

Как пишет УСИ со ссылкой на очевидцев, генерал отдыхал на море с семьей, поплыл на волнорез и ушел под воду.

«Спасатели вытащили его тело на берег. Медики не смогли помочь пострадавшему – им осталось только констатировать смерть», – отмечается в сообщении.

Известно, что инцидент произошел на одесском пляже на 13-й станции Фонтана.

В декабре Валерию Курникову должно было исполниться 56 лет.

Сообщается, что 2014 году Курников стал одним из первых, кто публично назвал так называемую «русскую весну» в Крыму оккупацией.

При захвате полуострова генерал не только собрал вокруг себя единомышленников, но и помог им с семьями перебраться на материковую часть Украины.

Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию.