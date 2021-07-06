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За прошедшие сутки, 5 июля, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

Неподалеку Новозвановки вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем.

У Новотошкивского вооруженные формирования РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

А в районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, трое военных получили ранения. Воинов доставили в лечебное учреждение.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 6 июля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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