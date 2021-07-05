Газопровод «Северный поток-2» – это оружие против Украины и оружие против всей Европы в будущем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика».

Украина твердо настроена получить членство в НАТО, а пока развивает региональные альянсы для укрепления своей безопасности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 1 июля на адрес наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении контракта с председателем правления компании Юрием Витренко.

Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину Janssen (Johnson & Johnson) от COVID-19 для экстренного медицинского применения.

Украинцы смогут снять маски, если в стране будет высокий уровень вакцинации или мир попрощается с COVID-19. На коллективный иммунитет надеяться еще рано. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

В Киеве произошел обвал части конструкции Берестейского путепровода, из-за чего под ним движение по левой полосе.

Сербия и Венгрия объявили о подключении газопровода «Балканский поток» к венгерской газотранспортной системе, через него газ из Турции будет поступать в Центральную Европу в обход Украины.

За выходные (2-5 июля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 коп./л и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

За сутки 4 июля в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.