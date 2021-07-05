Окружной административный суд Киева (ОАСК) остановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 1 июля на адрес наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении контракта с председателем правления компании, сообщает пресс-служба НАК.

Такое решение суд принял 5 июля в порядке обеспечения иска Юрия Витренко об отмене предписания НАПК.

«Решение ОАСК логично согласуется с выводами международной юридической компании, которое есть в распоряжении Нафтогаза и свидетельствуют, что НАПК действовало с очевидными нарушениями закона. В случае обнаружения нарушений, на которые ссылается Нацагентство, и для прекращения трудового договора с председателем правления компании, оно должно обратиться в суд, а не направлять предписание наблюдательному совету Нафтогаза, или к любому другому адресату», – подчеркнули в компании.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».