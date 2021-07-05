Газопровод «Северный поток-2» – это оружие против Украины и оружие против всей Европы в будущем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что одним из ключевых направлений является энергетическая безопасность страны. Сейчас самый большой вызов для Украины в этой сфере - достройка и запуск газопровода «Северный поток-2».

«Введение его в эксплуатацию - это не про экономику. Это оружие против Украины и, уверен, оружие против всей Европы в будущем. Это прямая ловушка в сфере безопасности для всех. Следует и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта и привлекать к этой сложной борьбе всех наших партнеров. Вся Европа должна объединяться, чтобы противостоять этой энергетической угрозе», - считает он.

Также Зеленский обратил внимание на особое значение защите информационно-цифрового пространства от киберугроз, эффективное противодействие гибридным и дезинформационное атакам, ведь кибератаки на критическую инфраструктуру становятся почти обыденным явлением.

«За последний год мы начали создавать систему выявления и противодействия дезинформации на уровне государства. Следующий шаг - наладить такую ​​систему стратегических коммуникаций и координации как на уровне государства, так и с нашими союзниками», - сказал он.