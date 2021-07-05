За выходные (2-5 июля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 31 коп./л и составила 29,07 грн/л, бензин А-95 подорожал на 26 коп./л — до 30,01 грн/л, а дизельное топливо — на 11 коп./л, до 28,24 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», передает enkorr.

Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 32 коп./л, до 29,55 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 1 грн/л и 80 коп./л, до 30,99 грн/л и 31,64 грн/л соответственно.

SOCAR повысил цену бензинов на 0,8-1 грн/л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell «двойка» и «пятерка» подорожали на 80 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 36 коп./л, до 29,55 грн/л.

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 15-30 коп./л.