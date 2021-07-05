Украина твердо настроена получить членство в НАТО, а пока развивает региональные альянсы для укрепления своей безопасности.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме «Украина 30: Международная политика», сообщает «Европейская правда».

«Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, мы должны окружить себя альянсами с дружественными государствами», - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для укрепления своей безопасности Украины развила военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией, а также присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО.

«Мы пока не являются членами НАТО. У нас нет гарантий безопасности от других государств. Ряд важных стран мира по политическим причинам не продает нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность», - добавил он.

По словам министра, Украина также создает региональные альянсы, которые должны помочь в интеграции в ЕС и НАТО.

«За последние полтора года мы создали Квадригу Украины и Турции, Ассоциированное трио Украины, Грузии и Молдовы и Люблинский треугольник Украины, Польши и Литвы. Треугольник имеет и гораздо более широкий контекст - это важный элемент активного усиления роли Украины в Центральной Европе. Здесь, в Центральной Европе, мы свои. И нет здесь «единого народа» россиян, белорусов и украинцев. Если и есть миф о «трех братских народах» в нашей части Европы, то это скорее миф о Лехе, Чехе и Русе», - добавил Кулеба.