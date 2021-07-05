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Украина закупает тест-системы для выявления инфекций, в том числе, в России. До конца текущего года планируется презентация прототипов отечественных тест-систем для закрытия потребностей фармацевтического сектора.

Об этом в интервью ТСН заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНИАН.

По его словам, в нынешнем году Украина больше фокусируется на медицинских средствах, которые позволят проводить диагностику - мутировавших штаммов или особо опасных инфекционных болезней:

«Сейчас большинство этих тест-систем закупается или в РФ и переупаковывается на территории страны, или это европейский рынок, который откровенно заявляет большую стоимость одной тест-системы. Поэтому до конца года мы сможем показать несколько прототипов отечественных тест-систем и представить механизм, каким образом сможем использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического и сектора биобезопасности», - рассказал главный санврач Украины.

Кузин отметил, что производство тест-систем для диагностики является относительно простым. Он прогнозирует, что частные структуры в Украине перенастроят производство и до второго квартала 2022 года будет получен собственный прототип.

Сложности при запуске производства, поясняет чиновник, могут быть связаны со сложной бюрократической процедурой в Украине.

«Ориентировочно через год мы сможем возобновить производство по крайней мере критических позиций именно по диагностическим средствам. Речь идет о иммуноферментных методах анализов и ПЦР - это простые тест-системы, которые закупаются в очень большом количестве, в частности в России», - прогнозирует Кузин.
ForUm

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