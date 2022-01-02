Дополнительная доза вакцины от коронавируса не продлевает срок действия COVID-сертификата, а бустерная - увеличивает на 270 дней.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью "Украинскому радио", передают Українські Новини.

"Человек, имеющий проблемы с иммунитетом или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины. Такая доза называется "дополнительной". Речь идет об иммунокомпрометированных людях после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет", - сообщил он.

Кузин отметил, что дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

"Чтобы получить ее, человек должен обратиться к своему профильному лечащему врачу (онкологу, инфекционисту), получить направление в любой форме, даже советы, и после этого обратиться в пункт прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины, то есть или Pfizer, или Moderna", - добавил главный санврач.

По его словам, бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

Также, по его словам, сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса.

"Бустерная доза вакцины приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", - сообщил главный санврач.

Кроме этого, он добавил, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ) о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет, это решение в ближайшее время также вступит в силу.

В том числе, он сообщил, что ожидается заседание НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих.

Кузин подчеркнул, что, вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в "Дії".

"Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата", - добавил он.