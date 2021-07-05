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За воскресенье и утро понедельника, 5 июля, литовские пограничники задержали еще 134 мигрантов, незаконно проникших в страну через границу Беларуси.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на LRT.

В Службе охраны государственной границы Литвы сообщили, что из этих людей 34 обнаружили в Варенском, Игналинском, Вильнюсском, Швенченском районах, а остальных - на территории Друскининкского самоуправления, через которое прибывают большинство нелегальных мигрантов.

Всего с начала года на границе с Литвой задержали уже 1232 нелегальных мигрантов - в 15 раз больше, чем за весь 2020 года, при этом рекордным стал последнюю неделю. Только за последние четыре дня пограничники Друскининкской заставы задержали 416 человек. Рекордными были 150-160 задержаний в сутки.

Мигрантов размещают в помещениях на территории приграничных общин и тестируют на коронавирус. Местные власти уже просят о помощи другие регионы, заявив, что у них скоро не останется мест для поселения новых мигрантов в приемлемых условиях.

Департамент миграции рассматривает их заявки на получение убежища.

Напомним, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации государственного масштаба из-за наплыва мигрантов из Беларуси. Мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии.

В правительстве считают это организованной акцией режима Лукашенко против Литвы за её жесткую позицию по поводу репрессий в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Напомним, в конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.

 
ForUm

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