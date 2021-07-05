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Служба безопасности Украины обезвредила в Винницкой области организованную группировку, которая специализировалась на продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. По оперативным данным, клиентами злоумышленников были представители криминальных кругов региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники устроили подпольную мастерскую по переработке нелетального оружия в боевое состояние. Своих клиентов они подыскивали через личные связи, в том числе в криминальной среде.

Деятельность злоумышленников имела системный характер. При этом сотрудники СБУ задокументировали незаконную продажу дельцами 4 единиц нарезного оружия и патронов к нему.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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