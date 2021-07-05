В первом полугодии по материалам Службы безопасности Украины наложено 18,7 млн грн штрафов за контрабанду, а 1,08 млрд грн - сумма дополнительной пошлины, которую нарушители должны оплатить в госбюджет, сообщает пресс-центр СБУ.

Более того, по инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы. 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти - остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки.

Напомним, что именно СБУ подала предложения СНБО по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в рамках борьбы Службы с системной контрабандой.

В первом полугодии 2021 СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности и тому подобное.

Так, СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей в ЕС, организованную группой контрабандистов, которые переправляли «товар» иностранным заказчикам через международный почтовый сервис, указывая в декларациях недостоверную информацию. Правоохранители изъяли коллекцию предметов старины почти миллион долларов США.

Кроме того Служба разоблачила членов преступной организации, которые занимались незаконным приобретением, добычей, переработкой и сбытом янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. В ходе проведенных 67 обысков в Киеве, Ривненской и Киевской областях изъято:

более 1 тонны янтаря-сырца;

почти 500 кг готовых изделий из янтаря; оборудования для обработки;

наличные 130 тыс. долларов США и 30 тыс. евро;

мобильные терминалы с установленным специальным программным обеспечением для продажи «элитного бренда»;

черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов;

40 мотопомп с пожарными рукавами и 2 автотранспорта.

В рамках противодействия коррупции на таможенной границе СБУ начала 33 досудебных расследования. Сейчас 40 лицам сообщено о подозрении.