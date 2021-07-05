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За прошедшие сутки, 4 июля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска дважды применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Тарамчука противник обстреливал украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи, воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 5 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

А вблизи населенного пункта Пески противник обстреливал наши позиции со автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.
ForUm

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