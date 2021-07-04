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В результате сильных ливней и последовавшего за этим наводнения в оккупированном Крыму погиб один человек, еще один пострадал. Также сообщается о пропавшей без вести женщине.

Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что из-за разгула стихии на юго-западе Крыма погибла женщина. Обстоятельства ее гибели не уточняются.

Также представитель "правительства" Крыма сообщил об одной пострадавшей женщине. "Она находится в больнице. Еще одна пропала без вести. Ведутся ее поиски", - добавил он.

Напомним, в оккупированном Крыму 4 июня в результате сильных ливней произошло новое наводнение. Подтоплены десятки жилых домов в ряде районов полуострова, включая Бахчисарайский и Красногвардейский.

Ранее "власти" объявили на полуострове штормовое предупреждение и опасном гидрометеорологическом явлении на реках полуострова. Так, в нижнем течении реки Бельбек ожидается повышение уровня воды на 2-3 метра с ее выходом на пойму в низких местах.
ForUm

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