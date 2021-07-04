На Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 85 человек. Воздушное судно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо на юго-западе страны, пишет Reuters.
Крушение произошло в воскресенье, 4 июля.
Как рассказал главнокомандующий филиппинской армии, генерал Сирилито Собежана, из горящего самолета удалось спасти 15 человек.
Спасательные работы на месте крушения продолжаются.
До этого стало известно, что разбился самолет Ан-2 в Казахстане. На его борту находилось два пилота. Их госпитализировали.
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