Сепаратисты в четверг, 1 июля, обстреляли Водяное в Донецкой области из артиллерийских систем 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 3 июля.

Обстрел Водяного произошел в период с 15:35 до 16:20 и велся из временно неподконтрольного правительству населенного пункта Заиченко.

«В ходе проверки выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное», - сказано в сообщении.

Сепаратисты применили боеприпасы российского производства со взрывателем, которые применяются для самоходных пушек типа 2С23 Нона-СВК - они не состоят на вооружении украинской армии.