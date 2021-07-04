также в разделеПроисшествия
На Львовщине убило молнией ребенка 11
ДТП в Польше: пострадали четверо украинцев 12
Из-за пожара в ночном клубе Львова эвакуировали 300 человек 8
Из-за непогоды обесточены более 90 населенных пункта 10
В харьковском аэропорту изъяли драгоценности на 4,5 млн гривен 15
Украинское рыболовецкое судно потерпело бедствие в Черном море 184
В Винницкой области умер привитый от коронавируса мужчина 30
На Львовщине в ДТП погиб 11-летний водитель 15
На Одесчине в заброшенном колодце нашли тела отца с сыном 23
Оккупанты резко увеличили число обстрелов, ранен 1 военный 13
На карте Донбасса снова появился Нью-Йорк 15
В Польше утонула украинка 18
В Херсоне авто патрульного насмерть сбило пешехода, водитель сбежал 36
В ДТП на Ривненщине погибли 2 человека, еще 3 госпитализированы 14
ООС: Боевики 10 раз нарушали «тишину», без потерь 12
На Львов снова обрушилась буря 40
В пансионате на Арабатской Стрелке застрелился полицейский 27
На Днестре нашли тело мужчины, который спас своих детей и утонул 34

Сепаратисты в четверг, 1 июля, обстреляли Водяное в Донецкой области из артиллерийских систем 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 3 июля.

Обстрел Водяного произошел в период с 15:35 до 16:20 и велся из временно неподконтрольного правительству населенного пункта Заиченко.

«В ходе проверки выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное», - сказано в сообщении.

Сепаратисты применили боеприпасы российского производства со взрывателем, которые применяются для самоходных пушек типа 2С23 Нона-СВК - они не состоят на вооружении украинской армии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги